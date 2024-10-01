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Один інгредієнт допоможе приготувати борщ розкішно-червоним: що додати до буряка

Автор
Марія Дума
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Секрети яскравого борщу
Секрети яскравого борщу. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Буряк може втрачати колір, та ця проблема має рішення

Ароматний та апетитний борщ за класичним рецептом виходить не тільки смачним та ароматним, а ще й красивим та яскравим. Однак, іноді він може втрачати колір.

Це може статися з кількох причин, пов'язаних з приготуванням буряка. Та є спосіб його зберегти. "Телеграф" розповідає про це детально.

Чому буряк може втратити колір:

  • Чим довше буряк піддається високій температурі, тим більше він втрачає свій пігмент.
  • Одночасне приготування з іншими овочами — це помилка, буряк варто підготовлювати окремо.

Як зберегти насичений колір борщу

Щоб буряк не зблід, обсмажуйте його та тушкуйте окремо. Готовий обсмажений буряк додавайте на фінальних етапах приготування страви. Якщо у вас є томат в рецепті — його теж додавайте разом із буряком.

Ще один маленький секрет, з яким борщ точно буде багряним — це кислота. Додайте трохи оцту (яблучний, винний) під час тушкування буряка. Свіжовичавлений лимонний сік також допоможе зберегти колір.

З цими порадами ваш борщ завжди матиме особливо апетитний і вдалий колір. Також ми розповідали, як приготувати борщ з фрикадельками.

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#Буряк #Борщ #Приготування #Лайфхак