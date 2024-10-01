Один інгредієнт допоможе приготувати борщ розкішно-червоним: що додати до буряка
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Буряк може втрачати колір, та ця проблема має рішення
Ароматний та апетитний борщ за класичним рецептом виходить не тільки смачним та ароматним, а ще й красивим та яскравим. Однак, іноді він може втрачати колір.
Це може статися з кількох причин, пов'язаних з приготуванням буряка. Та є спосіб його зберегти. "Телеграф" розповідає про це детально.
Чому буряк може втратити колір:
- Чим довше буряк піддається високій температурі, тим більше він втрачає свій пігмент.
- Одночасне приготування з іншими овочами — це помилка, буряк варто підготовлювати окремо.
Як зберегти насичений колір борщу
Щоб буряк не зблід, обсмажуйте його та тушкуйте окремо. Готовий обсмажений буряк додавайте на фінальних етапах приготування страви. Якщо у вас є томат в рецепті — його теж додавайте разом із буряком.
Ще один маленький секрет, з яким борщ точно буде багряним — це кислота. Додайте трохи оцту (яблучний, винний) під час тушкування буряка. Свіжовичавлений лимонний сік також допоможе зберегти колір.
З цими порадами ваш борщ завжди матиме особливо апетитний і вдалий колір. Також ми розповідали, як приготувати борщ з фрикадельками.