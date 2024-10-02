Сода, чай и кое-что еще: четыре способа избавиться от неприятного запаха из обуви

Эти лайфхаки точно пригодятся в сезон холодов

Обувь — это предмет гардероба, которым мы пользуемся каждый день. Однако бывает так, что от любимых ботинок или кроссовок исходит неприятно омбре запахов. "Телеграф" уже рассказывал, как избавиться от неприятных запахов в холодильнике, а сегодня делится простыми способами освежить обувь.

Как оказалось, есть четыре простых способа, как бороться с неприятными запахами в обуви, пишет rbc.ua. Предлагаем узнать о них подробнее.

Как убрать неприятный запах из обуви

Белый уксус

С помощью белого уксуса можно эффективно убрать неприятные запахи из обуви. Однако не нужно буквально заливать средство прямо в кроссовки или туфли. Стоит смочить в уксусе тряпочку или ватный диск и протереть обувь внутри. А потом убедитесь, что все высохло, прежде, чем обуваться.

Медицинский спирт

Еще одно хорошее средство для избавления от запаха — медицинский спирт. Как и в случае с уксусом, его не нужно заливать в обувь, а нужно смочить тряпку или бумагу в спирте и протереть обувь со всех сторон и внутри.

Пищевая сода

Сода — универсальное средство в доме, ее также можно использовать для очистки обуви и борьбы с неприятными запахами. Насыпьте соду вдоль стелек обуви и оставьте на ночь, а утром высыпьте ее остатки и протрите обувь сухой салфеткой.

Чайные пакетики

Любимый чай в пакетиках поможет эффективно освежить вашу обувь и впитать все неприятные запахи. Положите три-четыре пакетика чая в каждый из ботинков и оставьте на сутки. После этого обувь будет свежей и приятно пахнущей.

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