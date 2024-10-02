Сода, чай і дещо ще: чотири способи позбутися неприємного запаху зі взуття

Ці лайфхаки знадобляться в сезон холодів

Взуття – це предмет гардеробу, яким ми користуємося щодня. Однак буває так, що від улюблених черевиків чи кросівок виходить неприємне омбре запахів. "Телеграф" уже розповідав, як позбутися неприємних запахів у холодильнику, а сьогодні ділиться простими способами освіжити взуття.

Як виявилося, є чотири прості способи, як боротися з неприємними запахами у взутті, пише rbc.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Як прибрати неприємний запах із взуття

Білий оцет

За допомогою білого оцту можна ефективно забрати неприємні запахи зі взуття. Однак не потрібно буквально заливати засіб прямо в кросівки чи туфлі. Варто змочити в оцті ганчірочку або ватяний диск та протерти взуття всередині. А потім переконайтеся, що все висохло, перш ніж взутись.

Медичний спирт

Ще один добрий засіб для позбавлення від запаху — медичний спирт. Як і у випадку з оцтом, його не потрібно заливати у взуття, а потрібно змочити ганчірку чи папір у спирті та протерти взуття з усіх боків та всередині.

Харчова сода

Сода — універсальний засіб в домі, її також можна використовувати для очищення взуття та боротьби з неприємними запахами. Насипте соду вздовж устілок взуття та залиште на ніч, а вранці висипте її залишки та протріть взуття сухою серветкою.

Чайні пакетики

Улюблений чай у пакетиках допоможе ефективно освіжити ваше взуття та ввібрати усі неприємні запахи. Покладіть три-чотири пакетики чаю в кожен з черевиків і залиште на добу. Після цього взуття буде свіжим і з приємним ароматом.

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