Одна ошибка заставит комнату выглядеть дешево: дизайнеры предупредили об "опасности" со шторами

Важная ошибка в выборе цвета гардин

Цвет занимает ведущее место в интерьере. Мы рассказывали, как интересно выкрасить стены. Но цвет может создать не только преимущества, но и недостатки. К примеру, неправильно подобранные шторы также могут испортить даже самый лучший интерьер.

Самая распространенная ошибка – это дисгармония цветов. Когда оттенки штор противоречат общей цветовой гамме комнаты, весь образ выглядит разрозненным и недоработанным. Об этом рассказали на theosopher.com.

Как правильно выбирать шторы?

Цвет штор должен гармонировать с другими элементами декора – мебелью, стеной, текстилем. Важно ориентироваться не только на цвет, но и на его оттенок — например, у вас есть изумрудный ковер, и вы считаете, что шторы в болотном оттенке будут подходить к нему, ведь и то, и то — зеленое. Впрочем, это не так.

Если вы хотите добавить яркий упор, выбирайте оттенки, которые контрастируют с основным цветом комнаты, но при этом дополняют его. Также цвет штор может изменяться в зависимости от освещения. Проверьте, как они выглядят при разном освещении.

Цвет штор – мощный инструмент для создания желаемой атмосферы в комнате. Также мы рассказывали, как использование зеркал и окон поможет вам зрительно расширить помещение.