Одна помилка змусить кімнату виглядати дешево: дизайнери попередили про "небезпеку" зі шторами

Важлива помилка у виборі кольору гардин

Колір посідає чільне місце в інтер’єрі. Ми розповідали, як цікаво пофарбувати стіни. Але колір може створити не лише переваги, а й недоліки. Приміром, неправильно підібрані штори також можуть зіпсувати навіть найкращий інтер'єр.

Найпоширеніша помилка – це дисгармонія кольорів. Коли відтінки штор суперечать загальній колірній гамі кімнати, весь образ виглядає розрізненим і недоопрацьованим. Про це розповіли на theosopher.com.

Як правильно обирати штори?

Колір штор повинен гармоніювати з іншими елементами декору – меблями, стінами, текстилем. Важливо орієнтуватися не лише на колір, а й на його відтінок — приміром, у вас є смарагдовий килим, і ви вважаєте, що штори у болотному відтінку пасуватимуть до нього, адже і те, і те — зелене. Втім, це не так.

Якщо ви хочете додати яскравий акцент, обирайте відтінки, які контрастують з основним кольором кімнати, але при цьому доповнюють його. Також колір штор може змінюватися залежно від освітлення. Перевірте, як вони виглядають при різному освітленні.

Колір штор – це потужний інструмент для створення бажаної атмосфери в кімнаті. Також ми розповідали, як використання дзеркал і вікон допоможе вам візуально розширити приміщення.