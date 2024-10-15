Тяжелая зима близко: как подготовить зарядную станцию к блэкауту

Такие приборы отличаются не только размерами, но и мощностью

В этом году украинцев может ожидать сложная зима с весьма длительными отключениями электроэнергии. Многие уже запаслись зарядными станциями и важно знать, как их подготовить к блэкауту, чтобы всегда оставаться со светом.

"Телеграф" рассказывает, на какие нюансы следует обратить внимание. Отметим, что благодаря зарядной станции можно зарядить телефон, ноутбук, планшет, чайник, подключить холодильник или стиральную машинку (если позволяет мощность устройства) и делать много других вещей.

Во время отключения света это настоящий помощник, который позволяет более комфортно пережить этот период. Отметим, что есть маленькие, средние и большие станции. Первое обычно имеют мощность до 200 Вт, вторые — до 500, третьи — до 800.

Как подготовить зарядную станцию к блэкауту

Станцию необходимо всегда держать заряженной. Прошлым опытом мы научены, что отключения света могут произойти в любой момент, например, если будет массированный обстрел и т.д. Именно поэтому следует время от времени подзаряжть станцию, чтобы в нужный момент у нее был достаточный уровень заряда батареи.

Проверить, на сколько процентов заряжено устройство, как правило, можно на экранчике, который есть на лицевой стороне станции. Желательно не допускать, чтобы она была разряжена полностью, но и заряжать до 100% также нет необходимости в таких случаях. До 80% будет вполне достаточно, чтобы просто поддерживать нормально состояние батареи.

Пока станция стоит без дела, за ней все равно необходим уход, чтобы это устройство попросту не сломалось и не перестало работать в самый ненужный момент. Для этого необходимо ее протирать, поскольку станция может припадать пылью. Однако важно учесть, что очищать порты нужно исключительно сухой тканью.

Храните устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Чего нельзя делать

Не используйте устройство вблизи источников тепла, например источников огня или печей;

Не блокируйте вентилятор в ходе работы и не размещайте устройство на запыленных непроветриваемых участках;

Не следует ставить тяжелые предметы на устройство;

Не используйте устройство вблизи сильного электростатического или магнитного поля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие зарядные станции потянут интернет, свет и обогреватель, а также, какие станции позволят подключить холодильник, стиралку и плиту.