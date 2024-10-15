Тяжка зима близько: як підготувати зарядну станцію до блекауту

Такі прилади відрізняються не тільки розмірами, але і потужністю

Цього року на українців може чекати складна зима з вельми тривалими відключеннями електроенергії. Багато хто вже запасся зарядними станціями та важливо знати, як їх підготувати до блекауту, щоб завжди залишатися зі світлом.

"Телеграф" розповідає, на які нюанси слід звернути увагу. Зазначимо, що завдяки зарядній станції можна зарядити телефон, ноутбук, планшет, чайник, підключити холодильник або пральну машинку (якщо дозволяє потужність пристрою) і робити багато інших речей.

Під час відключення світла це справжній помічник, який дозволяє комфортніше пережити цей період. Зазначимо, що є маленькі, середні та великі станції. Перші зазвичай мають потужність до 200 Вт, другі — до 500, треті — до 800.

Як підготувати зарядну станцію до блекауту

Станцію необхідно завжди тримати зарядженою. Минулим досвідом ми навчені, що відключення світла можуть статися будь-якої миті, наприклад, якщо буде масований обстріл і т.д. Саме тому слід час від часу зарядити станцію, щоб у потрібний момент у неї був достатній рівень заряду батареї.

Перевірити, наскільки відсотків заряджено пристрій, як правило, можна на екранчику, який є на лицьовій стороні станції. Бажано не допускати, щоб вона була повністю розряджена, але і заряджати до 100% також нема потреби в таких випадках. До 80% буде цілком достатньо, щоб просто підтримувати нормальний стан батареї.

Поки станція стоїть без діла, за нею все одно необхідний догляд, щоб цей пристрій просто не зламався і не перестав працювати в непотрібний момент. Для цього необхідно її протирати, оскільки станція може припадати пилом. Однак важливо врахувати, що очищати порти потрібно виключно сухою тканиною.

Зберігайте пристрій у сухому та добре провітрюваному місці.

Чого не можна робити

Не використовуйте пристрій поблизу джерел тепла, наприклад, джерел вогню або печей;

Не блокуйте вентилятор під час роботи та не розміщуйте пристрій на запилених непровітрюваних ділянках;

Не слід ставити важкі предмети на пристрій;

Не використовуйте пристрій поблизу електростатичного або магнітного поля.

