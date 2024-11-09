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Зола и черный чай: неожиданные средства, которые очистят стекло камина

Автор
Наталья Граковская
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Со временем экран камина чернеет
Со временем экран камина чернеет. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти лайфхаки помогут отказаться от магазинных средств

Зимой нет ничего уютнее, чем наблюдать за игрой огня в камине. Но закопченные стекла могут испортить это удовольствие. Чтобы снова сделать окно камина чистым и прозрачным, вовсе не обязательно использовать дорогостоящие химические чистящие средства. Существует несколько проверенных домашних способов, которые не только эффективны, но и безопасны для окружающей среды.

Рассказываем, какие средства эффективно очистят стекло камина от копоти.

Способы очистки окна камина от сажи

Зола и газета

Этот метод прост и доступен, ведь зола всегда остается после топки дровами. Холодная древесная зола — отличное абразивное средство, которое мягко очищает стекло от копоти. Сделайте пасту, смешав небольшое количество белой древесной золы с водой. Затем возьмите скомканный кусок газеты, обмакните его в пасту и начинайте тереть стекло круговыми движениями. Важно использовать только древесную золу, так как угольная может поцарапать стекло. После чистки протрите окно мягкой тканью, чтобы удалить остатки и придать блеск.

Паста из уксуса и соды

Уксус и сода — универсальные помощники в хозяйстве, они легко справляются с различными загрязнениями, в том числе и сажей. Смешайте уксус и соду до густой пасты, нанесите ее на стекло и оставьте на 20 минут. Затем удалите пасту влажной губкой и протрите окно сухой тканью для полировки. Это средство особенно хорошо справляется со стойкими загрязнениями, а также безопасно для окружающей среды.

Черный чай и лимонная кислота

Черный чай содержит дубильные вещества, которые эффективно борются с сажей, а лимонная кислота усиливает их действие. Заварите два-три пакетика черного чая, дайте ему остыть и добавьте немного лимонной кислоты. Нанесите смесь на стекло мягкой губкой, тщательно протрите поверхность, затем смойте чистой водой и вытрите насухо. Этот метод придаст окну свежий вид и приятный аромат.

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