Зола та чорний чай: несподівані засоби, які очистять скло каміна

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Взимку немає нічого затишніше, ніж спостерігати за грою вогню у каміні. Але закопчене скло може зіпсувати це задоволення. Щоб знову зробити вікно каміна чистим і прозорим, зовсім не обов’язково використовувати дорогі хімічні засоби для чищення. Існує кілька перевірених домашніх способів, які ефективні та безпечні для довкілля.

Розповідаємо, які засоби ефективно очистять скло каміна від кіптяви.

Способи очищення вікна каміна від сажі

Зола та газета

Цей метод простий і доступний, адже попіл завжди залишається після топки дровами. Холодна деревна зола — чудовий абразивний засіб, який м’яко очищає скло від кіптяви. Зробіть пасту, змішавши невелику кількість золи з водою. Потім візьміть зім’ятий шматок газети, вмочіть його в пасту і починайте терти скло круговими рухами. Важливо використовувати тільки деревну золу, оскільки вугільна може подряпати скло. Після чищення протріть м’якою тканиною, щоб видалити залишки та надати блиску поверхні.

Паста з оцту та соди

Оцет і сода — універсальні помічники у господарстві, вони легко справляються з різними забрудненнями, зокрема й сажею. Змішайте оцет і соду до густої пасти, нанесіть на скло і залиште на 20 хвилин. Потім видаліть пасту вологою губкою та протріть вікно сухою тканиною для полірування. Цей засіб особливо добре справляється зі стійкими забрудненнями, а також є безпечним для навколишнього середовища.

Чорний чай та лимонна кислота

Чорний чай містить дубильні речовини, які ефективно борються з сажею, а лимонна кислота посилює їхню дію. Заваріть два-три пакетики чорного чаю, дайте йому охолонути та додайте трохи лимонної кислоти. Нанесіть суміш на скло м’якою губкою, ретельно протріть поверхню, потім змийте чистою водою і витріть насухо. Цей метод надасть вікну свіжого вигляду та приємного аромату.

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