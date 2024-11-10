Чтобы быстро согреться в холодное время: копеечная грелка из подручных материалов

Простой лайфхак для холодных дней и ночей

Наступило холодное время, а это значит новые вызовы к комфорту и уюту. Мы рассказывали, как правильно стелить постель, чтобы она лучше грела. Теперь расскажем, как сделать своими руками и из копеечных материалов грелку.

Сделать маленькую грелку, которая будет держать тепло можно дома. Для этого понадобятся простые и доступные материалы. "Телеграф" рассказывает о двух способах.

Грелка из крупы

Для этого подойдет любая крупа – рис, гречка, пшено и т.д. Также понадобится натуральная ткань и прочные нити. Нужно сшить из ткани мешочек, оставив небольшое отверстие. Наполнить его крупой и зашить. Вместо крупы можно использовать соль — она тоже долго держит температуру.

Для использования грелку нужно нагреть в микроволновке в течение 30 секунд. Она равномерно отдает тепло, а когда остынет – следует разогреть ее еще раз.

Водка с водой

Этот вариант более простой, и такая грелка будет греть дольше. Однако ею нужно пользоваться осторожно, чтобы не обжечься. Вам понадобится пластиковая бутылка и вода. Также — рыхлое полотенце или другая ткань.

Следует вскипятить воду в чайнике или кастрюле. Затем нужно налить горячую воду в пластиковую бутылку и крепко закрыть крышку. Перед использованием гридку следует обернуть тканью.

Эти простые грелки из подручных средств помогут вам обеспечить себе тепло и уют холодными зимними вечерами. Также мы рассказывали, как избавиться от конденсата на окнах.