Щоб швидко зігрітись в холодну пору: копійчана грілка з підручних матеріалів

Простий лайфхак для холодних днів та ночей

Наступила холодна пора, а це означає нові виклики до комфорту та затишку. Ми розповідали, як правильно стелити постіль, щоб вона краще гріла. Тепер розповімо, як зробити своїми руками і з копійчаних матеріалів грілку.

Зробити маленьку грілку, яка буде тримати тепло, можна вдома. Для цього знадобляться прості та доступні матеріали. "Телеграф" розповідає про два способи.

Грілка з крупи

Для цього підійде будь-яка крупа — рис, гречка, пшоно тощо. Також знадобиться натуральна тканина та міцні нитки. Потрібно зшити з тканини мішечок, залишивши невеликий отвір. Наповнити його крупою і зашити. Замість крупи можна також використовувати сіль — вона теж довго тримає температуру.

Для використання грілку потрібно нагріти в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Вона рівномірно віддає тепло, а коли охолоне — слід розігріти її ще раз.

Грілка з водою

Цей варіант простіший, і така грілка грітиме довше. Однак нею потрібно користуватись обережно, щоб не обпектися. Вам знадобиться пластикова пляшка та вода. Також — пухкий рушник чи інша тканина.

Слід закип’ятити воду у чайнику чи каструлі. Потім потрібно налити гарячу воду в пластикову пляшку та міцно закрити кришку. Перед використанням грідку слід обгорнути тканиною.

Ці прості грілки з підручних засобів допоможуть вам забезпечити собі тепло і затишок холодними зимовими вечорами. Також ми розповідали, як позбутися від конденсату на вікнах.