Как сохранить тепло дома без отопления: 5 проверенных приемов для уюта зимой

Эти простые меры помогут держать тепло дома и снизить расходы на отопление

С наступлением холодов вопрос сохранения тепла в доме становится особенно актуальным. В условиях, когда в любой момент можно остаться без отопления, либо хочется сократить счета за электроэнергию или газ, многие задумываются над альтернативными методами согреться.

Как отмечает, Express, есть по меньшей мере 5 эффективных способов, которые помогут сделать комнаты теплее зимой.

1. Передвиньте мебель

Перестановка мебели — простой и эффективный шаг. Постарайтесь размешать кровать вдоль внутренних стен, так как внешние стены, особенно если они плохо изолированы, остаются холодными. Кроме того, лучше отодвинуть кровать подальше от окон, чтобы минимизировать влияние сквозняков и проникновение холодного воздуха в спальню.

2. Борьба со сквозняками

Отсутствие сквозняков — одно из основных условий для сохранения тепла. Используйте уплотнители и оконные пленки для герметизации щелей в дверях и окнах. Сквозняки могут незаметно "вытягивать" тепло из комнаты, особенно у оконных рам и в местах соединения стен и полов. Проверить их можно, проведя рукой вдоль дверей и окон, чтобы почувствовать возможные движения воздуха. Мелкие щели можно обнаружить при помощи лайфхака со свечой.

3. Закрывайте двери в неиспользуемые комнаты

Концентрация тепла в часто используемых помещениях позволяет сохранить больше тепла в доме. Если есть комнаты, которые вы используете реже, держите их двери закрытыми. Это поможет изолировать тепло в тех комнатах, где оно действительно нужно, и предотвратить утечку в другие, менее используемые помещения.

4. Задергивайте шторы после заката

Шторы, особенно с термоподкладкой, способны значительно уменьшить потерю тепла. С заходом обязательно задергивайте шторы, чтобы создать дополнительный барьер между окном и комнатой. Это помогает предотвратить ночное охлаждение, особенно если окна не обладают хорошей теплоизоляцией.

5. Выбирайте правильное постельное белье

Фланелевые и хлопковые простыни лучше удерживают тепло тела, а добавление слоев, таких как шерстяные одеяла и флисовые пледы, позволяют регулировать температуру. Электрическое одеяло также может стать отличным вариантом, ведь оно расходует небольшое количество энергии.

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