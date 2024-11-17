Як зберегти тепло в оселі без опалення: 5 перевірених прийомів для затишку взимку

Ці прості заходи допоможуть тримати тепло вдома та знизити витрати на опалення.

З настанням холодів питання збереження тепла в будинку стає особливо актуальним. В умовах, коли будь-якої миті можна залишитися без опалення, або хочеться скоротити рахунки за електроенергію або газ, багато хто замислюється над альтернативними методами зігрітися.

Як зазначає, Express, є щонайменше 5 ефективних способів, які допоможуть зробити кімнати теплішими взимку.

1. Пересуньте меблі

Перестановка меблів – простий та ефективний крок. Постарайтеся розміщати ліжко вздовж внутрішніх стін, оскільки зовнішні стіни, особливо якщо вони погано ізольовані, залишаються холодними. Крім того, краще відсунути ліжко якомога далі від вікон, щоб мінімізувати вплив протягів та проникнення холодного повітря до спальні.

2. Боротьба з протягами

Відсутність протягів — одна з основних умов збереження тепла. Використовуйте ущільнювачі та віконні плівки для герметизації щілин у дверях та вікнах. Протяги можуть непомітно "витягувати" тепло з кімнати, особливо біля віконних рам та у місцях з’єднання стін та підлоги. Перевірити їх можна, провівши рукою вздовж дверей та вікон, щоб відчути можливі рухи повітря. Дрібні щілини можна знайти за допомогою лайфхака зі свічкою.

3. Зачиняйте двері в кімнати, що не використовуються

Концентрація тепла в приміщеннях, що часто використовуються, дозволяє зберегти більше тепла в оселі. Якщо є кімнати, які ви використовуєте рідше, тримайте двері закритими. Це допоможе ізолювати тепло в тих кімнатах, де воно дійсно потрібно, і запобігти витоку в інші приміщення, що менш використовуються.

4. Завішуйте штори після заходу сонця

Штори, особливо з термопідкладкою, здатні значно зменшити втрату тепла. З заходом сонця обов’язково закривайте штори, щоб створити додатковий бар’єр між вікном та кімнатою. Це допомагає запобігти нічному охолодженню, особливо якщо вікна не мають хорошої теплоізоляції.

5. Вибирайте правильну постільну білизну

Фланелеві та бавовняні простирадла краще утримують тепло тіла, а додавання шарів, таких як вовняні ковдри та флісові пледи, дозволяють регулювати температуру. Електрична ковдра також може стати чудовим варіантом, адже вона витрачає невелику кількість енергії.

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