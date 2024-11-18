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Поможет один порошок: как вернуть первозданный вид старой посуде

Автор
Наталья Граковская
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Как восстановить потрескавшуюся посуду
Как восстановить потрескавшуюся посуду. Фото Pexels

Простой способ вернуть посуде прежний вид

Посуду со временем не удается сохранить в идеальном состоянии: она может терять блеск, тускнеть, а иногда на ее поверхности появляются небольшие трещины. Такие дефекты не всегда делают посуду непригодной, но могут испортить ее внешний вид. Причиной трещин, особенно на керамике и фаянсе, чаще всего становится разница температур, когда внешняя глазурь и внутренний материал посуды расширяются неравномерно.

Восстановить потрескавшуюся посуду возможно — достаточно использовать перкарбонат и немного терпения. Так советует на своей странице в Instagram профессиональный организатор пространства la_ordenatriz.

Как восстановить потрескавшуюся посуду

Налейте горячую воду (примерно 60 градусов) в подходящую емкость, в зависимости от размера предмета, который нужно восстановить. Добавьте перкарбонат из расчета две столовые ложки на каждый литр воды. Это ориентировочная пропорция, и вы можете слегка изменить количество по ситуации. Хорошо перемешайте воду, чтобы растворить перкарбонат.

Положите предмет с трещинами в емкость с раствором и оставьте на 24 часа. Если вы восстанавливаете небольшой предмет, например чашку или чайник, можно налить раствор прямо в него, чтобы лучше воздействовать на внутреннюю поверхность.

По истечении суток выньте посуду из раствора и промойте под чистой водой. Этот метод помогает устранить мелкие трещины и возвращает посуде более свежий вид, особенно если причина трещин кроется в температурных колебаниях.

Этот способ отлично подходит для фарфора, керамики и фаянса, на которых можно сохранить покрытие, предотвратив дальнейшее растрескивание. К сожалению, для посуды с крупными трещинами и поврежденной структурой такой метод не подойдет, и в этом случае лучше всего использовать посуду в декоративных целях.

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#Уборка #Посуда #Лайфхак