Допоможе один порошок: як повернути первозданний вигляд старому посуду

Простий спосіб повернути посуду колишній вигляд

Посуд з часом не вдається зберегти в ідеальному стані: він може втрачати блиск, тьмяніти, а іноді на поверхні з’являються невеликі тріщини. Такі дефекти не завжди роблять посуд непридатним, але можуть зіпсувати його зовнішній вигляд. Причиною тріщин, особливо на кераміці та фаянсі, найчастіше стає різниця температур, коли зовнішня глазур та внутрішній матеріал посуду розширюються нерівномірно.

Відновити посуд, що потріскався, можливо — достатньо використовувати перкарбонат і трохи терпіння. Так радить на своїй сторінці в Instagram професійний організатор простору la_ordenatriz.

Як відновити потрісканий посуд

Налийте гарячу воду (приблизно 60 градусів) у відповідну ємність, залежно від розміру предмета, який необхідно відновити. Додайте перкарбонат із розрахунку дві столові ложки на кожен літр води. Це орієнтовна пропорція, і ви можете трохи змінити кількість по ситуації. Добре перемішайте воду, щоб розчинити перкарбонат.

Покладіть предмет з тріщинами в ємність з розчином і залиште на 24 години.

Через добу вийміть посуд із розчину і промийте під чистою водою. Цей метод допомагає усунути дрібні тріщини та повертає посуду свіжіший вигляд, особливо якщо причина тріщин криється в температурних коливаннях.

Цей спосіб відмінно підходить для порцеляни, кераміки та фаянсу, на яких можна зберегти покриття, запобігши подальшому розтріскуванню. На жаль, для посуду з великими тріщинами та пошкодженою структурою такий метод не підійде, і в цьому випадку найкраще використовувати посуд у декоративних цілях.

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