Вряд ли вы этим пользуетесь: один прибор поможет снизить расходы на отопление

Рассказываем, как сократить расходы

Счета за отопление могут оказаться на удивление высокими. В попытке снизить расходы некоторые домовладельцы даже отключают отопление на ночь, хоть это и не рекомендуется делать. Вместо этого одним из эффективных методов является использование тепловизора для энергоаудита. Благодаря этому устройству можно в долгосрочной перспективе снизить затраты на отопление.

Как уменьшить счета за отопление

Тепловизор предназначен для измерения температуры окружающей среды и предметов и выводит результаты на свой дисплей. Значение отображается для заданной поверхности.

Этот прибор можно использовать, чтобы уменьшить счета за отопление. Благодаря этому получится точно определить места, где происходят потери тепла, а затем решить эту проблему, утеплив стены, окна и двери, а также отремонтировав повреждения в системах отопления.

После теплоаудита квартира или дом станет более энергоэффективным. Таким образом, потери тепла будут ниже, что напрямую приведет к снижению счетов за отопление.

Если возможности воспользоваться тепловизором нет, используйте лайфхак со свечой. Эта хитрость поможет обнаружить даже очень маленькие щели в окнах.