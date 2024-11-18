Навряд чи ви користуєтеся цим: один прилад допоможе знизити витрати на опалення

Розповідаємо, як скоротити витрати

Рахунки за опалення можуть виявитися напрочуд високими. У спробі знизити витрати деякі домовласники навіть відключають опалення на ніч, хоч це й не рекомендується робити. Натомість одним із ефективних методів є використання тепловізора для енергоаудиту. Завдяки цьому пристрою можна в довгостроковій перспективі знизити витрати на опалення.

Як зменшити рахунки за опалення

Тепловізор призначений для вимірювання температури навколишнього середовища та предметів та виводить результати на свій дисплей. Значення відображається для заданої поверхні.

Цей прилад можна використовувати для зменшення рахунків за опалення. Завдяки цьому вдасться точно визначити місця, де відбуваються втрати тепла, а потім усунути цю проблему, утепливши стіни, вікна та двері, а також відремонтувавши пошкодження у системах опалення.

Після теплоаудита квартира чи будинок стане більш енергоефективним. Таким чином, втрати тепла будуть нижчими, що безпосередньо призведе до зниження рахунків за опалення.

Якщо можливості користуватися тепловізором немає, використовуйте лайфхак зі свічкою. Ця хитрість допоможе виявити навіть дуже маленькі щілини у вікнах.