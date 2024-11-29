Красивые украшения на елку своими руками: гости точно спросят, где такие купить (видео)
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Процесс создания таких игрушек увлекательный и подойдет для всей семьи
Украшение новогодней елки — это не только способ сделать свой дом праздничным, но и возможность проявить свою фантазию. Если вы хотите создать что-то особенное своими руками, попробуйте сделать елочные украшения из искусственного фарфора.
Этот материал прост в изготовлении, экологичен и позволяет воплотить множество идей. В отличие от соленого теста, он имеет гладкую, фарфоровую текстуру и прекрасно подходит для создания нежных и изысканных игрушек.
Как создать украшения из искусственного фарфора
Ингредиенты для искусственного фарфора найдутся в каждой кухне. Для основы понадобятся:
- 1 стакан пищевой соды;
- 1/2 стакана кукурузного крахмала;
- 3/4 стакана воды.
А также:
- небольшая кастрюля;
- скалка;
- формочки для печенья;
- деревянная палочка (например, для суши);
- бумага для выпечки.
Пошаговая инструкция по изготовлению украшений из фарфора:
Шаг 1: приготовление основы
Смешайте ингредиенты. Отмерьте соду, крахмал и воду, используя одну мерную чашку, чтобы сохранить пропорции. Поместите все в небольшую кастрюлю.
На среднем огне, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Она начнет густеть, и могут появляться пузырьки — это нормально.
Добейтесь нужной консистенции. Когда масса станет напоминать картофельное пюре, снимите кастрюлю с огня.
Переложите горячую массу в миску и накройте влажной тканью, чтобы она не пересохла. Дайте тесту остыть до комнатной температуры.
Шаг 2: подготовка и формирование украшений
Поместите тесто на бумагу для выпечки и раскатайте до толщины 3–5 мм. Это предотвратит прилипание к рабочей поверхности.
Вырежьте фигуры. Используйте формочки для печенья, чтобы вырезать из теста различные формы: звезды, снежинки, елочки.
Для того чтобы можно было повесить украшение на елку, проделайте отверстие сверху каждой фигуры с помощью деревянной палочки.
Шаг 3: сушка и обработка
Дайте фигуркам высохнуть на воздухе. Это займет около суток.
Если есть желание, запеките основы при 80 °C. Однако следите за ними, чтобы избежать подрумянивания. Для сохранения ярко-белого цвета предпочтительнее воздушная сушка.
После полного высыхания можно раскрасить украшения акриловыми красками, добавить блестки или покрыть лаком для блеска.
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