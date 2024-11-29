Гарні прикраси на ялинку своїми руками: гості точно спитають, де такі купити (відео)

Процес створення таких іграшок є захоплюючим і підійде для всієї родини

Прикрашання новорічної ялинки — це не тільки спосіб зробити свій будинок святковим, а й можливість виявити свою фантазію. Якщо ви хочете створити щось особливе своїми руками, спробуйте зробити ялинкові прикраси зі штучної порцеляни.

Цей матеріал простий у виготовленні, екологічний і дозволяє втілити багато ідей. На відміну від солоного тіста, він має гладку, фарфорову текстуру і чудово підходить для створення ніжних та вишуканих іграшок.

Як створити прикраси зі штучної порцеляни

Інгредієнти для штучної порцеляни знайдуться в кожній кухні. Для основи знадобляться:

1 склянка харчової соди;

1/2 склянки кукурудзяного крохмалю;

3/4 склянки води.

А також:

невелика каструля;

качалка;

формочки для печива;

дерев’яна паличка (наприклад, для суші);

папір для випікання.

Покрокова інструкція з виготовлення прикрас з порцеляни

Крок 1: приготування основи

Змішайте інгредієнти. Відміряйте соду, крохмаль та воду, використовуючи одну мірну чашку, щоб зберегти пропорції. Помістіть все у невелику каструлю.

На середньому вогні постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Вона почне густіти, і можуть з’являтися бульбашки – це нормально.

Досягніть потрібної консистенції. Коли маса нагадуватиме картопляне пюре, зніміть каструлю з вогню.

Перекладіть гарячу масу в миску і накрийте вологою тканиною, щоб вона не пересохла. Дайте тесту охолонути до кімнатної температури.

Крок 2: підготовка та формування прикрас

Покладіть тісто на папір для випічки й розкачайте до товщини 3-5 мм. Це запобіжить прилипанню до робочої поверхні.

Виріжте фігури. Використовуйте форми для печива, щоб вирізати з тіста різні форми: зірки, сніжинки, ялинки.

Для того, щоб можна було повісити прикрасу на ялинку, зробіть отвір зверху кожної фігури за допомогою дерев’яної палички.

Крок 3: сушіння та обробка

Дайте фігуркам висохнути на повітрі. Це триватиме близько доби.

Якщо є бажання, запікайте основи за 80 °C. Проте слідкуйте за ними, щоб вони не стали рум'яними. Для збереження яскраво-білого кольору краще повітряне сушіння.

Після повного висихання можна розфарбувати прикраси акриловими фарбами, додати блискітки або покрити лаком для блиску.

Раніше ми розповідали, як зробити будинок затишніше взимку за допомогою декору, який буде актуальним навіть після новорічних свят.