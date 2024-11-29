Липкий ролик больше не понадобится: как легко избавиться от шерсти на одежде

Попробуйте этот метод — и вам больше не придется переживать из-за вездесущей шерсти

Владельцам пушистых домашних животных хорошо известно, как сложно избавиться от шерсти на одежде. Даже после стирки ворс может остаться на вещах, создавая неприятности. Особенно это раздражает, когда любимый свитер или брюки выглядят неряшливо из-за липких волосков. Но есть простой и гениальный способ справиться с этой проблемой, который сэкономит вам время и силы. При чем для этого практически ничего не придется делать.

Как удалить шерсть с одежды

Оказывается, обычная кухонная губка может стать вашим помощником в борьбе с шерстью животных. Перед стиркой поместите губку в барабан стиральной машины вместе с одеждой. Установите подходящий режим стирки и запустите машину.

Во время цикла шерсть и ворс будут прилипать к губке, а не оставаться на ваших вещах. Когда стирка завершится, вы обнаружите, что губка собрала большую часть шерсти. После этого просто выбросьте ворс с губки, и она снова готова к использованию.

Альтернативой губки могут стать бигуди на липучке. Они работают по тому же принципу, собирая шерсть во время вращения барабана. Для лучшего результата положите в стиральную машину две бигуди. Однако не используйте термобигуди, так как они могут повредить барабан.

Почему этот метод работает

Губка и бигуди притягивают ворс благодаря своей текстуре. Волокна цепляются за шерсть во время движения стиральной машины, оставляя одежду чистой. Этот способ безопасен как для тканей, так и для бытовой техники.

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