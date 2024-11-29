Липкий ролик більше не знадобиться: як легко позбутися шерсті на одязі

Спробуйте цей метод — і вам більше не доведеться переживати через всюдисущу шерсть

Власникам пухнастих свійських тварин добре відомо, як складно позбутися шерсті на одязі. Навіть після прання ворс може залишитись на речах, створюючи неприємності. Особливо це дратує, коли улюблений светр або штани виглядають неохайно через липкі волоски. Але є простий і геніальний спосіб впоратися із цією проблемою, який заощадить вам час та сили. До того ж для цього практично нічого не доведеться робити.

Як видалити шерсть з одягу

Виявляється, звичайна кухонна губка може стати вашим помічником у боротьбі із шерстю тварин. Перед пранням покладіть губку в барабан пральної машини разом з одягом. Встановіть відповідний режим прання та запустіть машину.

Під час циклу шерсть і ворс будуть прилипати до губки, а не залишатися на ваших речах. Коли прання завершиться, ви виявите, що губка зібрала більшу частину шерсті.

Альтернативою губки можуть стати бігуді на липучці. Вони працюють за тим же принципом, збираючи шерсть під час обертання барабана.

Чому цей метод працює

Губка та бігуді притягують ворс завдяки своїй текстурі. Волокна чіпляються за шерсть під час руху пральної машини, залишаючи чистий одяг. Цей спосіб безпечний як для тканин, так і для побутової техніки.

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