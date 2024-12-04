Остаться со светом в отключения. Какое освещение лучше выбрать

Есть огромный выбор и на любую цену

В регулярные отключения света важно позаботиться о приобретении альтернативных источников освещения. Это могут быть как обычные свечи, так и специальные лампы, которые предварительно необходимо зарядить.

На самом деле таких источников освещения на сегодняшний день огромное количество. И каждый из них на любую цену.

Что можно приобрести для освещения помещения

Свечи

Самое важное, на что нужно обратить внимание при выборе свечей — на время ее горения. Также стоит знать, что парафиновые свечи сгорают довольно быстро. По цене они обычно дешевле. А восковые и стеариновые считаются долгогорящими. Их стоимость, соответственно, также выше.

Фонарики и гирлянды

Отличный способ оставаться в освещенном помещении при отключениях, ведь есть фонарики и гирлянды, которые работают от батареек. Таким образом, комната будет выглядеть довольно уютно.

Лампы на светодиодах

Еще один источник света — LED-лампы со встроенными аккумуляторами. Их необходимо зарядить перед отключениями и затем лампами можно пользоваться примерно до пяти часов.

Также можно приобрести светильники со светодиодами на солнечной батарее

Лампы на солнечной батарее обойдутся примерно от 100 до 700 грн., а LED-лампочка со встроенным аккумулятором — от 200 до 500 грн.

Туристические фонари

В отключения могут пригодиться туристические фонари. Речь идет о фонарях-лампах, фонарях для кемпинга, ручные фонари с солнечной батареей или налобные фонари.

Некоторые туристические фонари на встроенных аккумуляторах имеют разъемы USB и способны работать в режиме павербанка для зарядки ваших гаджетов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выбрать недорогую зарядную станцию на случай отключений света.