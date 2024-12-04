Хитрость с жидкостью для мытья посуды поможет проверить качество дров: что нужно сделать

Три способа определения влажности дров

Использование сухих дров имеет решающее значение для эффективного отопления и минимизации выбросов. Влажные дрова горят плохо, выделяют много дыма и могут повредить камин или печь из-за образования сажи и смол. Чтобы определить, достаточно ли дрова высохли, существует несколько простых и надежных способов проверки.

Как определить, что дрова сухие

Один из методов проверить сухость дров — использовать жидкость для мытья посуды. Этот необычный, но эффективный способ поможет быстро проверить, готовы ли дрова к использованию:

Нанесите каплю жидкости для мытья посуды на один из концов полена и распределите ее. Сильно подуйте на противоположный конец полена. Если пена начнет образовываться, значит, дрова достаточно сухие, так как воздух проходит через поры древесины. Если пены нет, древесина еще слишком влажная.

В следующем видео показано, как именно работает тест:

Кроме того, можно провести звуковой тест. Возьмите два полена и ударьте их друг о друга. Сухая древесина издает звонкий, резкий звук, тогда как влажная древесина звучит глухо, что говорит о высоком содержании воды.

Однако этот метод нельзя считать абсолютно точным, поскольку даже сухое на ощупь дерево может содержать скрытую влагу.

Самый надежный способ — использование специального прибора для измерения влажности древесины. Разделите полено пополам, чтобы проверить влажность внутри. Поместите измерительный прибор на волокна древесины.

Если показатель влажности составляет около 20% или ниже, дрова можно использовать. Обратите внимание, что для точного результата стоит проверить несколько поленьев из разных частей штабеля.

Ранее мы рассказывали, как заставить дрова гореть дольше. Для этого их необходимо правильно сложить и поджечь.