Хитрість із рідиною для миття посуду допоможе перевірити якість дров: що потрібно зробити

Три способи визначення вологості дров

Використання сухих дров має вирішальне значення для ефективного опалення та мінімізації викидів. Вологі дрова горять погано, виділяють багато диму і можуть пошкодити камін або пічку через утворення сажі та смол. Щоб визначити, чи достатньо висохли дрова, існує кілька простих і надійних способів перевірки.

Як визначити, що дрова сухі

Один із методів перевірити сухість дров – використовувати рідину для миття посуду. Цей незвичайний, але ефективний спосіб допоможе швидко перевірити, чи готові дрова до використання:

Нанесіть краплю рідини для миття посуду на один із кінців поліна та розподіліть її. Сильно подуйте на протилежний кінець поліна. Якщо піна почне утворюватися, значить дрова досить сухі, оскільки повітря проходить через пори деревини. Якщо піни немає, деревина ще надто волога.

У наступному відео показано, як саме працює тест:

Крім того, можна провести звуковий тест. Візьміть два поліна і вдарте їх одне об одного. Суха деревина видає дзвінкий, різкий звук, тоді як волога деревина звучить глухо, що говорить про високий вміст води.

Однак цей метод не можна вважати абсолютно точним, оскільки навіть сухе на дотик дерево може містити приховану вологу.

Найнадійніший спосіб – використання спеціального приладу для вимірювання вологості деревини. Розділіть поліно навпіл, щоб перевірити вологість усередині. Помістіть вимірювальний пристрій на волокна деревини.

Якщо показник вологості становить близько 20% або нижче, можна використовувати дрова. Зверніть увагу, що для точного результату варто перевірити кілька полін з різних частин штабеля.

Раніше ми розповідали, як змусити дрова горіти довше. Для цього їх необхідно правильно скласти та підпалити.