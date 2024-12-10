Секреты ухода за зимней курткой: что делать, если она потеряла форму

Есть несколько простых способов вернуть вещи прежний вид

Зимние куртки стираются редко, но со временем эта задача становится неизбежной. Множество людей сталкиваются с проблемой, когда после стирки верхняя одежда теряет свою форму: пух слипается, наполнитель сбивается, а внешний вид становится совсем не таким, каким был раньше. Эти неприятности могут возникнуть, если не соблюдать важные правила ухода за зимней одеждой.

Стиральная машина — не враг зимним курткам, если подойти к процессу грамотно. А если неприятность все же случилась, вернуть куртке первоначальный вид возможно, используя простые домашние средства.

Что делать, если зимняя куртка потеряла форму после стирки

Когда после стирки зимняя куртка выглядит не лучшим образом, дело, скорее всего, в сбившемся наполнителе. Чтобы восстановить форму, выполните следующие шаги:

Используйте деревянную ложку и фен или сушилку.

Разложите куртку на ровной поверхности.

Направьте теплый поток воздуха на проблемные участки.

Аккуратно разбейте слипшийся наполнитель, постукивая по куртке деревянной ложкой.

Или же сушите куртку с теннисными мячиками. Поместите куртку в сушилку вместе с 3-4 мячиками. Это поможет расправить наполнитель во время вращения. Потрясите куртку. Повесьте ее на вешалку и периодически встряхивайте, чтобы наполнитель равномерно распределился.

Как правильно стирать зимнюю куртку

Чтобы избежать проблем со сбившимся наполнителем, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Перед стиркой застегните все молнии и липучки, выверните куртку наизнанку, очистите видимые загрязнения вручную. Для стирки выберите деликатный режим при температуре 30-40 °C. Используйте мягкие моющие средства, предназначенные для пуховиков и мембранных тканей. Установите минимальные обороты отжима — не более 600. Сушите куртку в сушилке или на вешалке вдали от прямого тепла.

Соблюдая эти советы, вы не только сохраните тепло и комфорт своей куртки, но и обеспечите ей долгую службу.

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