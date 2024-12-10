Секрети догляду за зимовою курткою: що робити, якщо вона втратила форму

Є кілька простих способів повернути речі колишній вигляд

Зимові куртки перуть рідко, але згодом це завдання стає неминучим. Багато людей стикаються з проблемою, коли після прання верхній одяг втрачає свою форму: пух злипається, наповнювач збивається, а зовнішній вигляд стає зовсім не таким, яким був раніше. Ці неприємності можуть виникнути, якщо не дотримуватися важливих правил догляду за зимовим одягом.

Пральна машина – не ворог зимовим курткам, якщо підійти до процесу грамотно. А якщо неприємність все ж таки трапилася, повернути куртці первісний вигляд можливо, використовуючи прості домашні засоби.

Що робити, якщо зимова куртка втратила форму після прання

Коли після прання зимова куртка виглядає не найкращим чином, справа, швидше за все, в наповнювачі, що збився. Щоб відновити форму, виконайте такі кроки:

Використовуйте дерев’яну ложку та фен:

Розкладіть куртку на рівній поверхні.

Спрямуйте теплий потік повітря на проблемні ділянки.

Акуратно розбийте наповнювач, що злипся, постукуючи по куртці дерев’яною ложкою.

Або ж сушіть куртку з тенісними м’ячиками. Помістіть куртку в сушарку разом із 3-4 м’ячиками. Це допоможе розправити наповнювач під час обертання. Потрясіть куртку. Повісьте її на вішалку і періодично струшуйте, щоб наповнювач рівномірно розподілився.

Як правильно прати зимову куртку

Щоб уникнути проблем із наповнювачем, що збився, дотримуйтесь наступних рекомендацій.

Перед пранням застебніть всі блискавки та липучки, виверніть куртку, очистіть видимі забруднення вручну. Для прання виберіть делікатний режим за температури 30-40 °C. Використовуйте м’які миючі засоби, призначені для пуховиків та мембранних тканин. Встановіть мінімальні обороти віджиму – не більше 600. Сушіть куртку в сушарці або на вішалці далеко від прямого тепла.

Дотримуючись цих порад, ви не тільки збережете тепло та комфорт своєї куртки, але й забезпечите їй довгу службу.

Як відомо, дублянку не можна прати в машинці. Раніше ми розповідали, які натуральні засоби ефективно видаляють плями з дублянки.