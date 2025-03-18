Укр

Бесплатный интернет за пунктуальность: один из мобильных операторов предлагает выгодный тариф

Автор
Елена Руденко
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Автор
Операторы ищут способы привлечь клиентов
Операторы ищут способы привлечь клиентов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Акция будет действовать до 2027 года

Тарифы на мобильную связь в Украине растут, что вызывает недовольство клиентов. Мобильные операторы придумывают разные бонусы – например, lifecell предлагает безлимитный интернет за своевременную оплату тарифа.

Речь идет о тарифе "Макси", безлимитный интернет предоставляется за своевременную оплату тарифа по акции "Мега безлимит". Также за своевременную оплату предоставляют дополнительные 750 минут на все номера по Украине (кроме lifecell).

Акция проводится с 05.02.2025 по 01.01.2027 (включительно) для абонентов lifecell, которые воспользовались услугой переноса номера и подключили и оплатили пакет услуг на 4 недели тарифных планов "Макси" или "Мега". После этого участнику акции при своевременной оплате пакета услуг на 4 недели тарифа "Макси" начисляется безлимитный интернет. При несвоевременной оплате начисляется 25 ГБ в рамках каждого оплаченного пакета услуг на 4 недели.

Кроме этого тарифный план "Макси" предусматривает

  • Безлимит на номера lifecell
  • Безлимитный интернет на приложения: Apple Music, Apple TV, Deezer, DIIA, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, TuneIn Radio, Viber, WhatsApp, X, YouTube, YouTube Kids, YouTube Music:
  • Бесплатную раздачу интернета через устройства
  • Специальную цену для идентифицированных/персонифицированных абонентов и абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера

Что такое своевременная оплата

Стоимость пакета – 190 гривен на 4 недели. В день выходит около 6.79 грн. Своевременной оплатой считается оплата пакета услуг на 4 недели не позднее 1 дня с даты завершения периода действия предыдущего пакета услуг на 4 недели. Любая другая оплата считается несвоевременной и не дает права на безлимитный интернет.

Как рассказывал "Телеграф", абоненты lifecell выражают массовое возмущение из-за очередного повышения тарифов. По их словам, для него нет никакого обоснования.

Теги:
#Мобильная связь #Тарифы #lifecell