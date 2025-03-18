Безкоштовний інтернет за пунктуальність: один із мобільних операторів пропонує вигідний тариф

Акція діятиме до 2027 року

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні зростають, що викликає невдоволення клієнтів. Мобільні оператори вигадують різні бонуси — наприклад, lifecell пропонує безлімітний інтернет за своєчасну оплату тарифу.

Йдеться про тариф "Максі", безлімітний інтернет надається за своєчасну оплату тарифу за акцією "Мега безліміт". Також за своєчасну оплату надають додаткових 750 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell).

Акція проводиться з 05.02.2025 до 01.01.2027 (включно) для абонентів lifecell які скористалися послугою перенесення номера та підключили і оплатили пакет послуг на 4 тижні тарифних планів "Максі" або "Мега". Після цього учаснику акції при своєчасній оплаті пакета послуг на 4 тижні тарифу "Максі" нараховується безлімітний інтернет. При несвоєчасній оплаті нараховується 25 ГБ в рамках кожного оплаченого пакета послуг на 4 тижні.

Крім цього тарифний план "Максі" передбачає

Безліміт на номери lifecell

Безлімітний інтернет на застосунки: Apple Music, Apple TV, Deezer, DIIA, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, TuneIn Radio, Viber, WhatsApp, X, YouTube, YouTube Kids, YouTube Music:

Безкоштовну роздачу інтернету через пристрої

Спеціальну ціну для ідентифікованих/персоніфікованих абонентів та абонентів, які скористалися послугою перенесення номера

Що таке своєчасна оплата

Вартість пакета — 190 гривень на 4 тижні. В день виходить близько 6.79 грн. Своєчасною оплатою вважається оплата пакету послуг на 4 тижні не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакета послуг на 4 тижні. Будь-яка інша оплата вважається несвоєчасною та не дає права на безлімітний інтернет.

Як розповідав "Телеграф", абоненти lifecell висловлюють масове обурення через чергове підвищення тарифів. За їхніми словами, воно не має жодного обґрунтування.