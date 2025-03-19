Украинцы жалуются на популярную услугу "Киевстара": как ее отключить

Чтобы отключить услугу, нужно подать заявку

Мобильный оператор Киевстар нередко разочаровывает своих клиентов, в частности, они жалуются на трудности с восстановлением своего номера телефона после потери устройства. Но это не единственная проблема, есть и другие вопросы.

В частности, один из абонентов принял предложение попробовать бесплатно Киевстар ТВ. Мужчине не понравилось и он на Facebook-странице Kyivstar спросил, как отказаться от этого, чтобы ему не подключили платный пакет.

Дело в том, что Киевстар на 30 дней дает тестовый бесплатный доступ к Киевстар ТВ, а по истечении этого срока автоматически активируется пакет "Киевстар ТВ Семейный" (150 грн/мес.). Чтобы этого избежать, нужно приложить определенные усилия.

"Можете отключить пакет Киевстар ТВ Легкий старт через приложение Мой Киевстар или обратиться к нам в частные сообщения для отключения этого пакета", — ответил на вопросы клиента представитель Киевстара.

Что такое Киевстар ТВ Легкий старт

Акция действует для новых пользователей при регистрации по номеру Киевстар. На 30 дней они бесплатно получают доступ к более чем 410 каналов и 20 000 фильмов. Далее автоматически активируется пакет "Семейный" за 150 грн/мес. Если клиент хочет отказаться от услуги, ему нужно отключить ее через приложение или обратиться к оператору.

Как рассказывал "Телеграф", Киевстар сделал переход в свою сеть еще проще, введя новую услугу – доставку SIM-карты домой или в отделение Новой Почты. Теперь украинцы могут сменить оператора без посещения магазинов, сохраняя свой номер.