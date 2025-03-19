Українці скаржаться на популярну послугу "Київстару": як її відключити

Щоб відключити послугу треба надати заявку

Мобільний оператор Київстар нерідко розчаровує своїх клієнтів, зокрема вони скаржаться на труднощі з відновленням свого номера телефону після втрати пристрою. Але це не єдина проблема, є й інші скарги.

Зокрема один з абонентів прийняв пропозицію спробувати безкоштовно Київстар ТБ. Чоловіку не сподобалося й він на Facebook-сторінці Kyivstar запитав, як відмовитися від цього, щоб йому не підключили платний пакет.

Річ у тім, що Київстар на 30 днів дає тестовий безоплатний доступ до Київстар ТБ, а по закінченню цього терміну автоматично активується пакет "Київстар ТБ Сімейний" (150 грн/міс.). Щоб цього уникнути, треба зробити певні зусилля.

"Можете відключити пакет Київстар ТБ Легкий старт через застосунок Мій Київстар або звернутись до нас у приватні повідомлення для відключення цього пакета", — відповів на запитання клієнта представник Київстару.

Що таке Київстар ТБ Легкий старт

Акція діє для нових користувачів при реєстрації через номер Київстар. На 30 днів вони безоплатно отримують доступ до понад 410 каналів та 20 000 фільмів. Далі автоматично активується пакет "Сімейний" за 150 грн/міс. Якщо клієнт хоче відмовитися від послуги, йому треба відключити її через застосунок, чи звернутися до оператора.

Як розповідав "Телеграф", Київстар зробив перехід у свою мережу ще простішим, запровадивши нову послугу – доставку SIM-картки додому або у відділення Нової Пошти. Відтепер українці можуть змінити оператора без відвідування магазинів, зберігаючи свій номер.