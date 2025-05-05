Успейте воспользоваться: "Киевстар" предлагает абонентам выгодную акцию

Принять участие в ней могут не все

Мобильный оператор "Киевстар" предлагает принять участие в акции "Гигабитный бонус". Она позволяет воспользоваться гигабитной скоростью интернета вместо стандартных 100 Мбит/с без дополнительной платы.

Как сообщается на сайте оператора, принять участие в акции можно до 30 июня. Предложение касается новых абонентов "Домашнего Интернета", подключающих тариф "Удача" или "Все разом Перевага". Они включают мобильную связь, "Киевстар ТВ" и "Домашний Интернет".

Кто может стать участником акции

Абонент может стать участником акции, если

По его номеру или лицевому счету не подключен дополнительный пакет Гигабит

Раньше он не пользовался пакетом "Попробуй Гигабит"

По его адресу доступна гигабитная скорость Домашнего Интернета от Киевстар

Как подключить "Гигабитный бонус"

Для этого необходимо проверить, есть ли по вашему адресу покрытие "Гигабита". Если это так – оставить заявку. Далее позвонит оператор, чтобы согласовать дату и время визита мастера, который произведет подключение и настройку.

Важно! Гигабитная скорость доступна только если ее поддерживают роутер и устройства, подключенные к нему через Wi-Fi. В технических характеристиках роутера должна указываться поддержка портов LAN/WAN 10/100/1000 Мбит/с, а сетевая карта должна поддерживать скорость 1 Гбит/с.

После подключения абонент получит годовой ознакомительный доступ к гигабитному интернету. Важно учитывать, что ознакомительным доступом можно воспользоваться только один раз. Если человек уже был участником аналогичного предложения, "Гигабитный бонус" не подключится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Киевстар" продолжает популярную акцию "Счастливый день" до 15 мая 2025 года. Это предложение позволяет абонентам подписки, контракта и пакета "Все вместе" получить безлимитный мобильный интернет на один день всего за 1 гривну.