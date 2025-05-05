Встигніть скористатися: "Київстар" пропонує абонентам вигідну акцію

Взяти участь в ній можуть не всі

Мобільний оператор "Київстар" пропонує взяти участь в акції "Гігабітний бонус". Вона дає можливість скористатися гігабітною швидкістю замість стандартних 100 Мбіт/с без додаткової плати.

Як повідомляється на сайті оператора, взяти участь в акції можна до 30 червня. Пропозиція стосується нових абонентів "Домашнього Інтернету", які підключають тариф "Удача" або "Все разом Перевага". Волни включають мобільний зв'язок, "Київстар ТБ" та "Домашній Інтернет".

Хто може стати учасником акції

Абонент може стати учасником акції, якщо

За його номером або особовим рахунком не підключений додатковий пакет Гігабіт

Раніше він не користувався пакетом "Спробуй Гігабіт"

За його адресою доступна гігабітна швидкість Домашнього Інтернету від Київстар

Як підключити "Гігабітний бонус"

Для цього необхідно перевірити, чи є за вашою адресою покриття "Гігабіта". Якщо це так — залишити заявку. Далі зателефонує оператор, щоб узгодити дату й час візиту майстра, який здійснить підключення та налаштування.

Важливо! Гігабітна швидкість доступна лише якщо її підтримують роутер та пристрої, підключені до нього через Wi-Fi. У технічних характеристиках роутера має бути вказана підтримка портів LAN/WAN 10/100/1000 Мбіт/с, а мережева карта має підтримувати швидкість 1 Гбіт/с.

Після підключення абонент отримає річний ознайомчий доступ до гігабітного інтернету. Важливо враховувати, що ознайомчим доступом можна скористатися лише один раз. Якщо людина вже була учасником аналогічної пропозиції, "Гігабітний бонус" не підключиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Київстар" продовжує популярну акцію "Щасливий день" до 15 травня 2025 року. Ця пропозиція дозволяє абонентам передплати, контракту та пакету "Все разом" отримати безлімітний мобільний інтернет на один день лише за 1 гривню.