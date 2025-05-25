Кран начал течь? Как заменить картридж своими руками и не сделать хуже
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Это можно сделать самому, но нужно быть внимательным и следовать инструкции
Замена картриджа в смесителе может быть тогда, когда из него начала протекать вода или ухудшилась его работа. Это легко можно сделать самому, ведь есть пошаговая инструкция.
Чтобы заменить картридж в смесителе, нужно подготовить ключ разводного типа, плоскогубцы различные отвертки, кусочек чистой ткани и средство, которое поможет удалить накипь, например, раствор уксуса или жидкость типа WD-40. Это все, что нужно для замены, как объяснили в Моуо.
Пошаговая инструкция по замене картриджа
- Сначала снимите заглушку, используя отвертку. Если декоративная накладка заржавела или "прикипела", воспользуйтесь WD-40 или аналогичным средством. Также подойдет уксусный раствор. Нанесите его, подождите примерно пять минут, после чего повторите попытку снятия.
- Далее найдите винт, удерживающий рычаг, и открутите его с помощью шестигранного ключа.
- После этого можно снять рычаг. Под ним находится защитный кожух, который также нужно убрать. В большинстве случаев это легко сделать вручную, без инструментов.
- Следующий шаг — демонтаж шайбы-фиксатора. Для этого понадобится разводной ключ. Если усилия не дают результата из-за извести, опять поможет смазка или уксус. Будьте внимательны, чтобы не повредить детали.
- После этого картридж можно вынимать.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как почистить мойку и краны из хрома.