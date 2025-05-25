Кран почав текти? Як замінити картридж своїми руками і не зробити гірше

Це можна зробити самому, але потрібно бути уважним та слідкувати за інструкцією

Заміна картриджа в змішувачі може бути тоді, коли з нього почала протікати вода або погіршилась його робота. Це легко можна зробити самому, адже є покрокова інструкція.

Аби замінити картридж в змішувачі, потрібно підготувати ключ розвідного типу, плоскогубці різні викрутки, шматочок чистої тканини та засіб, який допоможе видалити накип, наприклад, розчин оцту або рідина типу WD-40. Це все, що потрібно для заміни, як пояснили у Моуо.

Покрокова інструкція для заміни картриджа

Спочатку зніміть заглушку, використовуючи викрутку. Якщо декоративна накладка заіржавіла або "прикипіла", скористайтесь WD-40 або аналогічним засобом. Також підійде оцтовий розчин. Нанесіть його, зачекайте приблизно п’ять хвилин, після чого повторіть спробу зняття.

Далі знайдіть гвинт, що утримує важіль, і відкрутіть його за допомогою шестигранного ключа.

Після цього можна зняти важіль. Під ним знаходиться захисний кожух, який також потрібно прибрати. У більшості випадків це легко зробити вручну, без інструментів.

Наступний крок — демонтаж шайби-фіксатора. Для цього знадобиться розвідний ключ. Якщо зусилля не дають результату через вапно, знову ж таки допоможе мастило або оцет. Будьте уважні, щоб не пошкодити деталі.

Після цього картридж можна виймати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як почистити мийку та крани з хрому.