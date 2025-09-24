Вам понадобится всего один предмет – и банки при консервации никогда не треснут (видео)

Резкие температурные изменения создают неравномерное расширение материала и приводит к трещинам

Украинские хозяйки продолжают закрывать консервацию на зиму. Не каждый знает, как сделать так, чтобы банки не лопнули от горячего.

В Фейсбуке женщина рассказала, что есть один способ, как это сделать и не потерять банку. Она показала видео.

Женщина отметила, что перед тем как налить в стекло горячую жидкость, следует положить туда металлическую ложку и затем заливать содержимое.

Металлическая ложка предотвращает треск стеклянной банки во время заливки кипятка, ведь она является хорошим проводником тепла и отводит часть тепла от стекла, постепенно его нагревая, а не резко, что могло бы привести к разрушению из-за термического шока. Это снижает вероятность того, что банка треснет из-за быстрого перепада температур.

Что советуют в сети

Под видео украинские хозяйки поделились своими лайфхаками, как заливать банки для консервации горячей жидкостью. Одна из женщин пишет, что нужно лить в нагретую банку. Также советуют под банку положить ложку или нож.

Почему лопаются банки

С точки зрения физики успех этого метода объясняется законами теплопроводности. Стекло имеет относительно низкую теплопроводность, поэтому резкие температурные изменения создают неравномерное расширение материала, что приводит к внутренним напряжениям и, как следствие, к трещинам.

