Вам знадобиться всього один предмет — і банки при консервації ніколи не тріснуть (відео)
Різкі температурні зміни створюють нерівномірне розширення матеріалу це і призводить до тріщин
Українські господині продовжують закривати консервацію на зиму. Натомість не кожен знає, як зробити так, щоб банки не лопнули від гарячого.
У Фейсбук жінка розповіла, що є один спосіб, як це зробити і не втратити банку. Вона показала відео.
Жінка зазначила, що перед тим, як налити в скло гарячу рідину, слід покласти туди металеву ложку і потім заливати вміст.
Металева ложка запобігає трісканню скляної банки під час заливання окропу, адже вона є хорошим провідником тепла і відводить частину тепла від скла, поступово його нагріваючи, а не різко, що могло б призвести до руйнування через термічний шок. Це знижує ймовірність того, що банка трісне через швидкий перепад температур.
Що радять у мережі
Під відео українські господині поділились своїми лайфхаками, як заливати банки для консервації гарячою рідиною. Одна з жінок пише, що треба лити в нагріту банку. Також радять під банку покласти ложку, або ніж.
Чому лопаються банки
З точки зору фізики, успіх цього методу пояснюється законами теплопровідності. Скло має відносно низьку теплопровідність, тому різкі температурні зміни створюють нерівномірне розширення матеріалу, що призводить до внутрішніх напружень і як наслідок, до тріщин.
