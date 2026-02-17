Как гулять по снегу и не промочить обувь: в сети показали копеечный лайфхак

Неожиданный трюк для холодного времени года рассказали в Threads

Многие зимой сталкиваются с проблемой мокрой обуви после прогулок по снегу. В соцсетях набирает популярность достатоно простой, но эффективный бытовой лайфхак, чтобы ноги не промокали.

Что нужно знать:

Метод позволяет временно защитить ноги от влаги во время прогулок по снегу

Благодаря такому лайфхаку ходить по сугробам становится проще

Снег не будет напрямую контактировать с обувью и она останется сухой

Достаточно надеть на обувь плотные мусорные пакеты и зафиксировать их сверху. Соответствующее видео опубликовала пользовательница соцсети Threads Елена Попель.

В ролике она показала, как насколько эффективен этот способ. Он позволяет без лишних затрат прогуливаться по снежным сугробам даже при отсутствии специальной зимней обуви.

"Дачники, которые впервые, как и я, поехали навестить свой двор, ловите лайфхак. Мусорные пакеты на ноги и снег совсем не страшит", — пишет автор поста.

В комментариях под постом автор ответила другим поользователям, что благодаря такому лайфхаку ни одна снежинка на попала во внутрь и обувь осталась обсолютно сухой.

Полиэтилен не пропускает воду, поэтому талая вода и мокрый снег не контактируют напрямую с обувью. К тому же, гладкая поверхность пакета не даёт снегу "цепляться", в отличие от ворсистой или рельефной ткани.

Способ подходит как временное решение, однако пакеты могут быть скользкими на льду, поэтому стоит соблюдать осторожность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать шипы на подошве своими руками.