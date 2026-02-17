Як гуляти по снігу і не промочити взуття: у мережі показали копійчаний лайфхак

Несподіваний трюк для холодної пори року розповіли у Threads

Багато людей взимку стикаються з проблемою мокрого взуття після прогулянок по снігу. У соцмережах набирає популярність простий, але ефективний побутовий лайфхак, щоби ноги не промокали.

Що потрібно знати:

Метод дозволяє тимчасово захистити ноги від вологи під час прогулянок по снігу

Завдяки такому лайфхаку ходити по заметах стає простіше

Сніг не буде безпосередньо контактувати із взуттям і воно залишиться сухим

Досить одягти на взуття щільні пакети для сміття і зафіксувати їх зверху. Відповідне відео опублікувала користувачка соцмережі Threads Олена Попель.

У ролику вона показала, наскільки ефективний цей спосіб. Він дозволяє без зайвих витрат прогулюватися сніговими кучугурами навіть за відсутності спеціального зимового взуття.

"Дачники, які вперше, як і я, поїхали відвідати своє обійстя, ловіть лайфхак. Сміттєві пакети на ноги і сніг зовсім не лякає", — пише автор поста.

У коментарях під постом автор відповіла іншим користувачам, що завдяки такому лайфхаку жодна сніжинка не потрапила всередину і взуття залишилося абсолютно сухим.

Поліетилен не пропускає воду, тому тала вода та мокрий сніг не контактують безпосередньо із взуттям. До того ж, гладка поверхня пакета не дає снігу "чіплятися", на відміну від ворсистої або рельєфної тканини.

Спосіб підходить як тимчасове рішення, проте пакети можуть бути слизькими на льоду, тому варто бути обережними.

