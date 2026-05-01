Забудьте о шерсти в стиральной машинке: дешевый трюк навсегда решит проблему
Наличие животного — одно из лучших событий в жизни, но ради него приходится идти на определенные жертвы
Шерсть домашних животных в стиральной машинке является головной болью многих хозяек. Однако избавится от проблемы можно с помощью подручных средств.
"Телеграф", ссылаясь на Okdiario, рассказывает о том, как очистить барабан стиральной машины от шерсти. По словам журналистов, справиться с проблемой помогут натуральные ингредиенты, такие как уксус.
Как это работает:
- После того как вы постирали одежду и вынули ее, оставьте дверцу машинки открытой примерно на сутки, чтобы барабан полностью стал сухим
- Затем потребуется пропылесосить стиральную машину, чтобы удалить оставшуюся шерсть, которая могла отделиться от одежды
- После предыдущего шага добавьте стакан уксуса в барабан и запустите цикл полоскания
- Далее добавьте таблетку для очистки стиральных машин и запустите программу
Важно обратиться к инструкции по эксплуатации вашей стиральной машины, чтобы убедиться в ее совместимости с этими ингредиентами.
