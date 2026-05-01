Забудьте о шерсти в стиральной машинке: дешевый трюк навсегда решит проблему

Наличие животного — одно из лучших событий в жизни, но ради него приходится идти на определенные жертвы

Шерсть домашних животных в стиральной машинке является головной болью многих хозяек. Однако избавится от проблемы можно с помощью подручных средств.

"Телеграф", ссылаясь на Okdiario, рассказывает о том, как очистить барабан стиральной машины от шерсти. По словам журналистов, справиться с проблемой помогут натуральные ингредиенты, такие как уксус.

Как это работает:

После того как вы постирали одежду и вынули ее, оставьте дверцу машинки открытой примерно на сутки, чтобы барабан полностью стал сухим

Затем потребуется пропылесосить стиральную машину, чтобы удалить оставшуюся шерсть, которая могла отделиться от одежды

После предыдущего шага добавьте стакан уксуса в барабан и запустите цикл полоскания

Далее добавьте таблетку для очистки стиральных машин и запустите программу

Важно обратиться к инструкции по эксплуатации вашей стиральной машины, чтобы убедиться в ее совместимости с этими ингредиентами.

Напомним, ранее мы писали о том, как помыть плинтуса, даже не намочив руки.