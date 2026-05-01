Забудьте про шерсть у пральній машинці: дешевий трюк назавжди вирішить проблему

Наявність тварини — одна з найкращих подій у житті, але заради неї доводиться йти на певні жертви

Шерсть домашніх тварин у пральній машинці є головним болем багатьох господарок. Однак позбавитися проблеми можна за допомогою підручних засобів.

"Телеграф", посилаючись на Okdiario, розповідає про те, як очистити барабан пральної машини від шерсті. За словами журналістів, впоратися із проблемою допоможуть натуральні інгредієнти, такі як оцет.

Як це працює:

Після того як ви випрали одяг і вийняли його, залиште дверцята машинки відкритими приблизно на добу, щоб барабан повністю став сухим

Потім потрібно пропилососити пральну машину, щоб видалити шерсть, яка могла відокремитися від одягу

Після попереднього кроку додайте склянку оцту в барабан і запустіть цикл полоскання

Далі додайте таблетку для очищення пральних машин та запустіть програму

Важливо звернутися до інструкції з експлуатації пральної машини, щоб переконатися в її сумісності з цими інгредієнтами.

