Укр

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Автор
А. Барабан
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Автор
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Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки Новость обновлена 17 августа 2021, 12:13
Боб Дилан

На американского певца Боба Дилана подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней в 1965 году.

Американский певец, лауреат Нобелевской премии Боб Дилан попал в скандал сексуального характера. Артиста обвинили в изнасиловании 12-летней девочки.

Телеканал NBC News сообщает, что на музыканта направили иск в Верховный суд США за предполагаемое изнасилование, которое произошло в 1965 году.

В заявлении утверждается, что Боб Дилан использовал свой статус, чтобы склонить несовершеннолетнюю девушку, идентифицированную как JC, к употреблению наркотиков, алкоголя и даже угрожал физическим насилием. А в итоге изнасиловал. Истица утверждает, что была "эмоционально травмирована и психологически повреждена по сей день".

Боб Дилан отвергает все обвинения, а его представитель заявил, что обвинение не соответствуют действительности.

Ранее, "Телеграф" писал, что британского принца Эндрю, герцога Йоркского обвиняют в изнасиловании и побоях несовершеннолетней.

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