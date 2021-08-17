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Боба Ділана звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки

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Боба Ділана звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки Новина оновлена 17 серпня 2021, 12:13
Боб Ділан

На американського співака Боба Ділана подали в суд за сексуальне насильство над неповнолітньою в 1965 році.

Американський співак, лауреат Нобелівської премії Боб Ділан потрапив в скандал сексуального характеру. Артиста звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки.

Телеканал NBC News повідомляє, що на музиканта направили позов до Верховного суду США за передбачуване згвалтування, яке відбулося в 1965 році.

У заяві стверджується, що Боб Ділан використовував свій статус, щоб схилити неповнолітню дівчину, ідентифіковану як JC, до вживання наркотиків, алкоголю і навіть погрожував фізичним насильством. А в підсумку згвалтував. Позивачка стверджує, що була "емоційно травмована і психологічно пошкоджена донині".

Боб Ділан відкидає всі звинувачення, а його представник заявив, що звинувачення не відповідають дійсності.

Раніше, "Телеграф" писав, що британського принца Ендрю, герцога Йоркського звинувачують в згвалтуванні і побоях неповнолітньої.

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