Звезда фильма "Обыкновенное чудо" ушла в монастырь и приняла постриг (фото)
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Сын Васильевой Дмитрий является настоятелем храма Св. Николая Чудотворца.
Российская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь и приняла постриг.
Об этом в Telegram сообщила актриса Мария Шукшина.
"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын – священник в храме Св. Николая Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние поздравления!" — написала она.
Отметим, что в 1993 году Васильева уже уходила в монастырь, но спустя четыре года вернулась на экраны. Сын Васильевой Дмитрий является настоятелем храма Св. Николая Чудотворца, у него семеро детей.
Российской актрисе Екатерине Васильевой 76 лет. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи". Всего она сыграла более чем в двухсот фильмах.
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