Звезда фильма "Обыкновенное чудо" ушла в монастырь и приняла постриг (фото)

Сын Васильевой Дмитрий является настоятелем храма Св. Николая Чудотворца.

Российская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь и приняла постриг.

Об этом в Telegram сообщила актриса Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын – священник в храме Св. Николая Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние поздравления!" — написала она.

Отметим, что в 1993 году Васильева уже уходила в монастырь, но спустя четыре года вернулась на экраны. Сын Васильевой Дмитрий является настоятелем храма Св. Николая Чудотворца, у него семеро детей.

Российской актрисе Екатерине Васильевой 76 лет. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи". Всего она сыграла более чем в двухсот фильмах.