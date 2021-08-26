Укр

Звезда фильма "Обыкновенное чудо" ушла в монастырь и приняла постриг (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Звезда фильма "Обыкновенное чудо" ушла в монастырь и приняла постриг (фото) Новость обновлена 26 августа 2021, 11:55
Екатерина Васильева. Фото: Федеральное агентство новостей

Сын Васильевой Дмитрий является настоятелем храма Св. Николая Чудотворца.

Российская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь и приняла постриг.

Об этом в Telegram сообщила актриса Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын – священник в храме Св. Николая Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние поздравления!" — написала она.

Отметим, что в 1993 году Васильева уже уходила в монастырь, но спустя четыре года вернулась на экраны. Сын Васильевой Дмитрий является настоятелем храма Св. Николая Чудотворца, у него семеро детей.

Российской актрисе Екатерине Васильевой 76 лет. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи". Всего она сыграла более чем в двухсот фильмах.

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