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Зірка фільму "Звичайне диво" пішла в монастир і прийняла постриг (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Зірка фільму "Звичайне диво" пішла в монастир і прийняла постриг (фото) Новина оновлена 26 серпня 2021, 11:55
Катерина Васильєва. Фото: Федеральне агентство новин

Син Васильєвої Дмитро є настоятелем храму Св. Миколая Чудотворця.

Російська акторка Катерина Васильєва пішла в монастир і прийняла постриг.

Про це в Telegram повідомила актриса Марія Шукшина.

"Актриса Катерина Васильєва прийняла постриг, її син — священик у храмі Св. Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання!" — написала вона.

Відзначимо, що в 1993 році Васильєва вже йшла в монастир, але спустячетире року повернулася на екрани. Син Васильєвої Дмитро є настоятелем храму Св. Миколая Чудотворця, у нього семеро дітей.

Російській актрисі Катерині Васильєвій 76 років. Вона відома за ролями в таких фільмах, як "Солом’яний капелюшок", "Бумбараш", "Звичайне диво", "Екіпаж", "Чародії". Всього вона зіграла більш ніж в двохсот фільмах.

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