Зірка фільму "Звичайне диво" пішла в монастир і прийняла постриг (фото)

Син Васильєвої Дмитро є настоятелем храму Св. Миколая Чудотворця.

Російська акторка Катерина Васильєва пішла в монастир і прийняла постриг.

Про це в Telegram повідомила актриса Марія Шукшина.

"Актриса Катерина Васильєва прийняла постриг, її син — священик у храмі Св. Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання!" — написала вона.

Відзначимо, що в 1993 році Васильєва вже йшла в монастир, але спустячетире року повернулася на екрани. Син Васильєвої Дмитро є настоятелем храму Св. Миколая Чудотворця, у нього семеро дітей.

Російській актрисі Катерині Васильєвій 76 років. Вона відома за ролями в таких фільмах, як "Солом’яний капелюшок", "Бумбараш", "Звичайне диво", "Екіпаж", "Чародії". Всього вона зіграла більш ніж в двохсот фільмах.