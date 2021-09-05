Игривые, пьющие и кусающие: самые юморные картинки и мемы с котами (фото, видео)
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Самые смешные фото- и видеоприколы, которые подарят отличное настроение.
"Без кота и жизнь не та" — владельцы этого усатого-хвостатого питомца на все 100% знают, что это действительно так. Когда в доме появляется кошка, жизнь уже не будет такой, как прежде…тихой и спокойной. Зато будет в разы веселее.
Если у Вас нет этого милого пушистого(не всегда) питомца, или Вы как раз думаете заводить его или нет, но наш совет определенно да, заводите. Посмотрите на эту уморительную подборку "Телеграфа" с котами, и Вы увидите насколько ярче станет ваша жизнь.
Эти смешные картинки, фото- и видеоприколы о братьях наших меньших подарят Вам отличное настроение.
Больше уморительных картинок и мемов с котами вы найдете по этой ссылке в материалах "Телеграфа".
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