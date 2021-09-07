Все говорят о сериале “Бумажный дом”: чем он так завораживает зрителей
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В чем секрет невероятной популярности сериала — в материале "Телеграфа"
Испанская криминальная драма под названием LA CASA DE PAPEL ("Бумажный дом") покоряет сердца своих зрителей духом авантюризма и очень характерными актерами. Не менее интересен зрителям и динамичный сюжет со всеми его флешбеками.
Редакция "Телеграфа" разбиралась, почему "Бумажный дом" настолько популярен и чем именно он захватывает.
65 миллионов просмотров на Netflix
Прежде всего стоит сказать, что "Бумажный дом" стал абсолютным фаворитом испанской аудитории, что и заинтересовало стриминговую платформу Netflix в его приобретении. Только за 2020 год сериал посмотрели по меньшей мере 65 миллионов пользователей, что и принесло ему звание самого популярного испаноязычного продукта платформы.
Что же этому способствовало? Мы придерживаемся мнения, что дело в разноплановости сюжетной линии "Бумажного дома". Здесь есть что посмотреть как ярым любителям жанра экшн — продуманное до мельчайших деталей ограбление с использованием оружия, стрельбой и даже жертвами среди уже полюбившихся персонажей, так и любителям любовной драмы — в "Бумажном доме" просто полно любовных перипетий внутри команды, которые каждый раз принимают новые обороты и не оставляют никого равнодушными.
Персонажи "Бумажного дома" противоречивы, но влюбляют в себя
Весь сюжет закручен вокруг гениального Профессора — интеллигента, собравшего вокруг себя гениев преступного мира, обучив их и дав кодовые имена. Все для того, чтобы совершить величайшее преступление в Испании, продуманное до мелочей, — захватить Монетный двор.
В какой-то момент годами продуманный план Профессора идет наперекосяк из-за его подопечных — между ними завязываются разнообразные отношения — кто-то влюбляется, еще часть ссорится, некоторые впадают в ярость из-за денег. Все это в совокупности держит зрителя в максимальном напряжении, заставляя смотреть серии одна за одной.
Каждый отдельный член команды Профессора — Берлин, Токио, Денвер, Найроби, Рио, Москва, Хельсинки, Осло, Палермо — имеют свою удивительную и трагическую одновременно историю. За стенами Монетного двора, в который им всем вместе удалось попасть, они проживали непростые жизни. Мы узнаем о них с каждой отдельной серией все больше благодаря ретроспекциям, которые также способствуют тому, чтобы удерживать зрителя на просмотре сериала и постепенно открывать новые грани персонажей.
Интересен тот факт, что грабители называют себя "робингудами" и грабят не банки с деньгами людей, а государство. Они идут против системы и считают себя сопротивлением.
"Белла чао" в "Бумажном доме" как символ сопротивления
Предполагаем, что многие зрители задавались вопросом — почему в испанском "Бумажном доме" звучит итальянская народная песня "Белла чао". Если заглянуть немного вглубь истории, то узнаем, что песню, которая стала лейтмотивом сериала, пели партизаны — участники Движения Сопротивления во времена Второй мировой войны.
И как было указано выше, именно противниками системы называют себя главные персонажи сериала.
Почему герои "Бумажного дома" носят маску Сальвадора Дали?
Еще один интересный символ сериала, который притягивает к себе внимание — маска Сальвадора Дали. В сериале отчетливого ответа на вопрос: почему все-таки сюрреалистический портрет Дали? — вы не найдете. Именно поэтому вокруг этого атрибута возникает много споров.
Часть зрителей воспринимают портрет Дали как символ великого безумия, а некоторые связывают ее все с тем же сопротивлением. Еще часть в маске Дали вообще не видит скрытого смысла, ведь портрет Дали — очень узнаваемый художественный символ и его используют в различных проектах.
Так или иначе, маска Дали — запоминающийся символ "Бумажного дома" и сложно представить, каким бы получился сериал без этого яркого образа.
"Бумажный дом" 5 сезон
Поклонники сериала, которые с нетерпением ждали выхода 5-го сезона "Бумажного дома" уже успели посмотреть первые 5 серий продолжения событий в Банке Испании. Netflix порадовал их выходом 3-го сентября.
Ограбление с каждой серией выходит из-под контроля Профессора все больше и достигает своего пика. Чем завершится противостояние всем полюбившихся героев остается только предполагать. Следующую часть 5-го сезона "Бумажного дома" поклонники смогут увидеть лишь после 3-го сентября.
"Война достигает самых крайних и жестоких форм, но это также и самый эпический и захватывающий сезон", — прокомментировал выход первой части нового сезона режиссер Алекс Пина.
Чтобы не раскрывать все карты — смотрите "Бумажный дом" на Netflix.
Ранее "Телеграф" сообщал, что сериал "Бумажный дом" закроют после выхода на экраны 5 сезона.
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