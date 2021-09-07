Все говорят о сериале “Бумажный дом”: чем он так завораживает зрителей

В чем секрет невероятной популярности сериала — в материале "Телеграфа"

Испанская криминальная драма под названием LA CASA DE PAPEL ("Бумажный дом") покоряет сердца своих зрителей духом авантюризма и очень характерными актерами. Не менее интересен зрителям и динамичный сюжет со всеми его флешбеками.

Редакция "Телеграфа" разбиралась, почему "Бумажный дом" настолько популярен и чем именно он захватывает.

65 миллионов просмотров на Netflix

Сериал "Бумажный дом" собрал 65 миллионов просмотров за 2020 год

Прежде всего стоит сказать, что "Бумажный дом" стал абсолютным фаворитом испанской аудитории, что и заинтересовало стриминговую платформу Netflix в его приобретении. Только за 2020 год сериал посмотрели по меньшей мере 65 миллионов пользователей, что и принесло ему звание самого популярного испаноязычного продукта платформы.

Что же этому способствовало? Мы придерживаемся мнения, что дело в разноплановости сюжетной линии "Бумажного дома". Здесь есть что посмотреть как ярым любителям жанра экшн — продуманное до мельчайших деталей ограбление с использованием оружия, стрельбой и даже жертвами среди уже полюбившихся персонажей, так и любителям любовной драмы — в "Бумажном доме" просто полно любовных перипетий внутри команды, которые каждый раз принимают новые обороты и не оставляют никого равнодушными.

Персонажи "Бумажного дома" противоречивы, но влюбляют в себя

Персонажи сериала "Бумажный дом"

Весь сюжет закручен вокруг гениального Профессора — интеллигента, собравшего вокруг себя гениев преступного мира, обучив их и дав кодовые имена. Все для того, чтобы совершить величайшее преступление в Испании, продуманное до мелочей, — захватить Монетный двор.

В какой-то момент годами продуманный план Профессора идет наперекосяк из-за его подопечных — между ними завязываются разнообразные отношения — кто-то влюбляется, еще часть ссорится, некоторые впадают в ярость из-за денег. Все это в совокупности держит зрителя в максимальном напряжении, заставляя смотреть серии одна за одной.

Каждый отдельный член команды Профессора — Берлин, Токио, Денвер, Найроби, Рио, Москва, Хельсинки, Осло, Палермо — имеют свою удивительную и трагическую одновременно историю. За стенами Монетного двора, в который им всем вместе удалось попасть, они проживали непростые жизни. Мы узнаем о них с каждой отдельной серией все больше благодаря ретроспекциям, которые также способствуют тому, чтобы удерживать зрителя на просмотре сериала и постепенно открывать новые грани персонажей.

Интересен тот факт, что грабители называют себя "робингудами" и грабят не банки с деньгами людей, а государство. Они идут против системы и считают себя сопротивлением.

"Белла чао" в "Бумажном доме" как символ сопротивления

Песня "Белла, чао" в сериале "Бумажный дом"

Предполагаем, что многие зрители задавались вопросом — почему в испанском "Бумажном доме" звучит итальянская народная песня "Белла чао". Если заглянуть немного вглубь истории, то узнаем, что песню, которая стала лейтмотивом сериала, пели партизаны — участники Движения Сопротивления во времена Второй мировой войны.

И как было указано выше, именно противниками системы называют себя главные персонажи сериала.

Почему герои "Бумажного дома" носят маску Сальвадора Дали?

Маска Сальвадора Дали в сериале "Бумажный дом"

Еще один интересный символ сериала, который притягивает к себе внимание — маска Сальвадора Дали. В сериале отчетливого ответа на вопрос: почему все-таки сюрреалистический портрет Дали? — вы не найдете. Именно поэтому вокруг этого атрибута возникает много споров.

Часть зрителей воспринимают портрет Дали как символ великого безумия, а некоторые связывают ее все с тем же сопротивлением. Еще часть в маске Дали вообще не видит скрытого смысла, ведь портрет Дали — очень узнаваемый художественный символ и его используют в различных проектах.

Так или иначе, маска Дали — запоминающийся символ "Бумажного дома" и сложно представить, каким бы получился сериал без этого яркого образа.

"Бумажный дом" 5 сезон

Когда выйдет 5 сезон сериала "Бумажный дом" и где смотреть

Поклонники сериала, которые с нетерпением ждали выхода 5-го сезона "Бумажного дома" уже успели посмотреть первые 5 серий продолжения событий в Банке Испании. Netflix порадовал их выходом 3-го сентября.

Ограбление с каждой серией выходит из-под контроля Профессора все больше и достигает своего пика. Чем завершится противостояние всем полюбившихся героев остается только предполагать. Следующую часть 5-го сезона "Бумажного дома" поклонники смогут увидеть лишь после 3-го сентября.

"Война достигает самых крайних и жестоких форм, но это также и самый эпический и захватывающий сезон", — прокомментировал выход первой части нового сезона режиссер Алекс Пина.

Чтобы не раскрывать все карты — смотрите "Бумажный дом" на Netflix.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сериал "Бумажный дом" закроют после выхода на экраны 5 сезона.