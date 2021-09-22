"Искуственная, перебор с фотошопом": Пугачеву распекли в сети за "чужую" внешность (фото)

На лице 72-летней Аллы Пугачевой не видно ни одной морщинки.

Российская певица Алла Пугачева не скрывает, чтоб прибегает к услугам врачей и косметологов, чтобы сохранить молодость в свои 72 года. Однако, несмотря на это, примадонна стремится еще больше улучшить свои снимки в соцсетях из-за чего прибегает к фотошопу.

Свежее фото певицы появилось в Инстаграм ее дочери Лизы Галкиной. "Шикарная грация", — написала она в посте.

На снимке лицо Аллы Пугачевой изображено крупным планом. Звезда обновила прическу, перекрасившись в платиновый блонд. Артистка сделала макияж в нежных оттенках и надела крупные аксессуары. Интересно, что на лице 72-летней Пугачевой не видно ни одной морщинки. При этом слева на подбородке у певицы заметен неестественный изгиб.

В комментариях подписчики отметили, что Пугачева выглядит неестественно и слишком увлекается фильтрами. Некоторые ее даже не узнали.

"Перебор с фотошопом. Просто неприлично. При громадной любви к Алле", "Искусственная грация", "Фотошоп", "А кто это?", "Фильтры-это вещь", — написали в комментариях.

Ранее "Телеграф" писал, что 72-летняя Алла Пугачева впервые за много месяцев вышла в свет и показала обновленную внешность.