Гороскоп на неделю: Девам стоит "отдаться" учебе, а Скорпионам быть максимально открытыми

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 11 по 17 октября 2021 года.

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Отметим, что обстоятельства на этой неделе будут складываться в целом позитивно и конструктивно.

Овен

Овнам сейчас лучше уделить больше внимания здоровью и личной жизни — здесь им может крупно повезти. Не ввязывайтесь в конкурентную борьбу.

Телец

В карьере на этой неделе никаких перемен пока не предвидится, все идет относительно ровно и гладко.

Близнецы

Не упускайте ни одну из возможностей, которые к вам придут в эти семь дней, они все окажутся не просто полезными, а даже судьбоносными.

Рак

Всю неделю лучше воздержаться от вложений, покупок, инвестиций и смен места работы — они будут крайне неудачными.

Лев

Стоит уделить повышенное внимание своей безопасности и здоровью, так как из-за неосторожности и поспешности можно получить травму.

Дева

Девам именно сейчас хорошо начать учиться чему-либо: эти знания и умения очень сильно пригодятся им буквально в ближайшие месяцы, особенно в профессиональной деятельности.

Весы

Весы могут за эту неделю могут получить то, чего не могли добиться более полугода. Более того, им сейчас сопутствует огромная удача во всех сферах жизни, поэтому им лишь нужно действовать активно.

Скорпион

Скорпионам сейчас надо быть максимально открытыми по отношению к новым контактам.

Стрелец

Некоторым повезет обрести новую настоящую любовь, некоторым — найти клад на своем собственном огороде, а кому-то — гениального врача, который поможет справиться с хроническим заболеванием.

Козерог

Воздержитесь от любого риска, как в деньгах, так и в плане физических нагрузок, по максимуму соблюдайте правила дорожного движения и техники безопасности.

Водолей

Водолеям будет очень везти в делах и деньгах — и бизнесменам, и тем, кто занят построением карьеры. Если вы начнете действовать активно, то можете многого добиться.

Рыбы

Рыбы могут на этой неделе сильно влюбиться, однако не спешите с окончательными положительными выводами и радужными надеждами относительно своего визави.