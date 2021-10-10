Гороскоп на тиждень: Дівам варто "віддатися" навчанню, а Скорпіонам бути максимально відкритими

Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 11 по 17 жовтня 2021 року.

Слідуючи рекомендаціям астрологів можна уникнути різних негараздів і проблем. Відзначимо, що обставини на цьому тижні будуть складатися в цілому позитивно і конструктивно.

Овен

Овнам зараз краще приділити більше уваги здоров’ю та особистому житті — тут їм може значно повезти. Чи не вдавайтеся в конкурентну боротьбу.

Телець

У кар’єрі на цьому тижні ніяких змін поки не передбачається, все йде відносно рівно і гладко.

Близнюки

Не упускайте жодну з можливостей, які до вас прийдуть в ці сім днів, вони все виявляться не просто корисними, а навіть доленосними.

Рак

Весь тиждень краще утриматися від вкладень, покупок, інвестицій та змін місця роботи — вони будуть вкрай невдалими.

Лев

Варто приділити підвищену увагу власній безпеці та здоров’ю, оскільки через необережність і поспішності можна отримати травму.

Діва

Дівам саме зараз добре почати вчитися чогось: ці знання і вміння дуже сильно знадобляться їм буквально в найближчі місяці, особливо в професійній діяльності.

Терези

Ваги можуть за цей тиждень можуть отримати те, чого не могли добитися більше пів року. Більш того, їм зараз супроводжує величезна удача в усіх сферах життя, тому їм лише потрібно діяти активно.

Скорпіон

Скорпіонам зараз треба бути максимально відкритими стосовно нових контактів.

Стрілець

Деяким пощастить знайти нову справжню любов, деяким — знайти скарб на своєму власному городі, а комусь — геніального лікаря, який допоможе впоратися з хронічним захворюванням.

Козеріг

Утримайтеся від будь-якого ризику, як в грошах, так і в плані фізичних навантажень, по максимуму дотримуйтесь правил дорожнього руху і техніки безпеки.

Водолій

Водоліям буде дуже везти в справах і грошах — і бізнесменам, і тим, хто зайнятий побудовою кар’єри. Якщо ви почнете діяти активно, то можете багато чого досягти.

Риби

Риби можуть на цьому тижні сильно закохатися, проте не поспішайте з остаточними позитивними висновками і райдужними надіями щодо свого візаві.