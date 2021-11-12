Укр

Звезда "Первых ласточек" впервые показала обнаженную грудь: фото делала мама

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Мама Полины Носыхина работает фотографом Новость обновлена 12 ноября 2021, 22:40
Мама Полины Носыхина работает фотографом

Молодая актриса поделилась пикантными кадрами в сети

20-летняя украинская актриса, звезда сериала "Первые ласточки" Полина Носыхина, которая в сентябре сообщила о расставании с парнем, поделилась со своими фанатами откровенными фото.

На своей странице в Инстаграме Полина разместила кадр, на котором позирует без верхней одежды и белья. Грудь актриса прикрыла рукой.

В новом посте Носыхина похвалила работу своей мамы, Таи Носыхиной, которая является профессиональным фотографом. В свою очередь, мама звезды выложила у себя на странице фото дочери в таком же образе, только в черно-белом формате.

"Так интересно делать портреты под определенную роль. Слишком откровенно, скажет кто-то, возможно, но такова актерская профессия. Важно чтобы понимали, где актриса, а где человек", — пишет Тая Носыхина.

Девушка выглядит очень красиво
Девушка выглядит очень красиво

Ранее Полина Носыхина продемонстрировала стройную фигуру в бежевом белье.

Теги:
#Первые ласточки #Полина Носыхина
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